Жителей Австрии обязали носить респираторы вместо масок

В стране усилили меры по сдерживанию коронавирусной инфекции

Австрийцев с понедельника, 25 января, обязали вместо защитных масок носить в общественных местах респираторы класса FFP2. По мнению Минздрава страны, такие средства индивидуальной защиты эффективнее против коронавирусной инфекции.

О нововведении жителям Австрии рассказал канцлер Себястьян Курц. Отмечается, что власти страны намерены продавать респираторы по себестоимости, малоимущим их выдадут бесплатно. Цена за одну штуку составит около одного евро, передает 360.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 99,2 миллиона человек, 2,13 миллиона из них скончались. В России выявлено 3,68 миллиона заболевших, более 68 тысяч пациентов скончались.

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