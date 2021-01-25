Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 5274 человека

За сутки подтверждено 2382 новых случая заражения

В российской столице от коронавируса после лечения выздоровели еще 5274 пациента, сообщил в понедельник федеральный штаб по контролю за распространением заболевания.

"Подтверждено 2382 новых случая заражения, госпитализировано 857 человек, скончался 61 пациент", - уточнили в оперштабе.

Там также напомнили, что при симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома, вызвать врача и не рисковать своим здоровьем, а также здоровьем окружающих.

Ранее стало известно, что по всей стране за минувшие сутки выявили 19290 случаев заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель с середины ноября.

Общее число инфицированных достигло 3738690. За все время пандемии в стране от COVID-19 умерли 69918 человек. Общее число выздоровевших - 3150763.

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