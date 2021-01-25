Сын участника штурма Капитолия сдал отца ФБР

6 января сторонники Трампа пытались сорвать утверждение итогов выборов

Сын одного из участников беспорядков в Капитолии 6 января сообщил ФБР о планах отца устроить во время митинга "что-то масштабное", пишет РИА "Новости" со ссылкой на американские СМИ.

Уточняется, что отец молодого человек пообещал тому, что если тот свяжется с правоохранителями, то станет предателем, а "в предателей стреляют". Тот же все равно вышел на связь со спецслужбами.

Мужчина был арестован 16 января. Ему предъявлены обвинения в воспрепятствовании правосудию и в умышленном проникновении в здание или на территорию с ограниченным доступом без законных полномочий. В доме нарушителя нашли пистолет и винтовку.

6 января в Капитолии утверждались итоги выборов президента Соединенных Штатов. Сторонники Дональда Трампа, несогласного с результатами голосования, ворвались в здание, полиция в ответ применила силу. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский.

Конгрессмены утвердили победу на прошедших выборах демократа Джо Байдена, он вступил в должность 20 января. Палата представителей Конгресса вынесла Трампу импичмент - его обвинили в подстрекательстве к мятежу.

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