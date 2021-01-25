Сын Ефремова объяснил, почему не приехал на место смертельной аварии на Садовом

Молодой человек узнавал подробности ДТП из новостей

Сын актера Михаила Ефремова Никита объяснил, почему не приехал к отцу на место смертельной аварии на Садовом кольце, которая случилась летом прошлого года. По словам мужчины, он боялся навредить своим появлением на месте случившегося.

Ефремов-младший признался, что, как только узнал об аварии, сразу начал звонить отцу, но его телефон был отключен. Тогда молодой человек решил выяснить подробности о случившемся через новости.

Никита Ефремов подчеркнул, что очень волновался за отца, а потому побоялся на фоне стресса усугубить ситуацию. По словам молодого человека, помогать нужно в спокойном состоянии.

"Там в момент создается облако людей, эгрегор людей, которые на этой трагедии паразитируют. Я понимаю на тот момент, что я в таком состоянии, что никакого конструктивного действия не сделаю. У меня сердце колошматило 140-170 ударов в минуту. Я на очень сильных чувствах могу сделать еще хуже. Чтобы помогать, я должен быть в ровном и спокойном состоянии. У меня было желание что-то сделать, но я понимал, что нет", - сказал он.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева. Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев обратился в суд с просьбой смягчить приговор. Он заявил, что Пашаев оказывал давление на подзащитного. Впоследствии Мосгорсуд смягчил наказание Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. В колонии общего режима актер проведет 7,5 лет вместо 8.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"