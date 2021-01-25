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Путин поздравил Добрынина с 75-летием

11:56
  • понедельник
  • 25 января 2021

Глава государства пожелал певцу и композитору вдохновения

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием певца и композитора Вячеслава Добрынина.

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"Ваше творчество хорошо известно любителям эстрадной музыки, которые ценят вас не только как певца, но и как яркого композитора - автора замечательных, талантливых произведений", - говорится в поздравительной телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства пожелал народному артисту России доброго здоровья и вдохновения, подчеркнув, что творчество Добрынина стало узнаваемым сразу для нескольких поколений слушателей.

К поздравлениям присоединился и премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, творческая энергия композитора "воплотились в удивительно красивую музыку", а каждое произведение "наполнено душевностью и теплотой".

Вячеслав Добрынин - автор-исполнитель песен "Не сыпь мне соль на рану", "Все, что в жизни есть у меня", "Ни минуты покоя", "Синий туман" и многих других. Его песни со сцены исполняли, в частности, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Валентина Легкоступова и София Ротару.

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