ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Школьники из Якутска продолжат учиться дистанционно

12:10
  • понедельник
  • 25 января 2021

Дети сидят дома из-за сильных морозов

Власти Якутска приняли решение продлить дистанционное обучение для школьников из-за сильных морозов. Ранее предполагалось, что дети будут учиться из дома до 25 января.

Якутские фермеры одели коров в меховые лифчики (видео)
В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы

"В Якутске учебный процесс в дистанционном формате для учеников с 1 по 11 классы продлен до 30 января. Решение принято в связи с погодными условиями. Морозы на территории Якутии сохранятся до конца месяца", - сказано в сообщении пресс-службы главы и правительства республики Саха (Якутия).

Индивидуальные занятия, среди которых подготовки к олимпиадам и проработка материала с отстающими учениками, будут проводиться в школе, однако посещать их дети смогут только с согласия родителей, передает РИА Новости.

В Якутске зафиксирована аномально холодная погода, среднесуточная температура ниже нормы на 7 градусов и более. Согласно статистике, подобных холодов в регионе не было последние полвека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Морозы в Якутске
Морозы в Якутске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.