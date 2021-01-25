Школьники из Якутска продолжат учиться дистанционно

Дети сидят дома из-за сильных морозов

Власти Якутска приняли решение продлить дистанционное обучение для школьников из-за сильных морозов. Ранее предполагалось, что дети будут учиться из дома до 25 января.

"В Якутске учебный процесс в дистанционном формате для учеников с 1 по 11 классы продлен до 30 января. Решение принято в связи с погодными условиями. Морозы на территории Якутии сохранятся до конца месяца", - сказано в сообщении пресс-службы главы и правительства республики Саха (Якутия).

Индивидуальные занятия, среди которых подготовки к олимпиадам и проработка материала с отстающими учениками, будут проводиться в школе, однако посещать их дети смогут только с согласия родителей, передает РИА Новости.

В Якутске зафиксирована аномально холодная погода, среднесуточная температура ниже нормы на 7 градусов и более. Согласно статистике, подобных холодов в регионе не было последние полвека.

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