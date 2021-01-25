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Рогозин прокомментировал ситуацию с исключением из "лунной группы"

12:06
  • понедельник
  • 25 января 2021

"Роскосмос" никогда в нее не входил

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway.

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"Как можно быть исключенным из какой-то "лунной группы", если мы туда никогда и не входили?!", - написал Рогозин у себя в Telegram.

По словам главы "Роскосмоса", NASA проводила открытый брифинг на эту тему, но в госкорпорации сразу дали понять, что участвовать готовы только на условиях равноправия.

"То, что сейчас пытается сделать NASA по Луне, это американский проект с ограниченным участием внешних партнеров. Нам это неинтересно", - заключил Рогозин. Он подчеркнул при этом, что ни в какую экспертную группу Роскосмос никогда не входил.

По планам Соединенных Штатов, Gateway станет пересадочным пунктом для миссий на Луну и в дальний космос. Обсуждение деталей строительства станции все еще продолжается.

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