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Губернатор назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в Подмосковье

12:31
  • понедельник
  • 25 января 2021

За прошлую неделю в регионе выписали рекордное количество пациентов, сообщил Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в Подмосковье. По его словам, за прошлую неделю выписали рекордное количество пациентов.

На совещании главы региона с правительством стало известно, что уже почти 50 тысяч человек привились от коронавируса "Спутником V", передает ТАСС. С понедельника мобильные пункты вакцинации открываются в еще 13 торговых центрах.

В Подмосковье также подготовили план по сворачиванию коек для больных ковидом. "Прошу обратить внимание глав и отраслевиков на то, что эта работа должна проходить слаженно, спокойно, грамотно. Мы не будем делать резких движений. Мы понимаем, что ковид - вещь коварная, поэтому у нас существует план", - сообщил Воробьев.

Ранее министр здравоохранения региона Светлана Стригункова заявила, что с 27 января в Подмосковье запустят сервис SMS-оповещения, который будет напоминать людям о необходимости поставить вторую часть вакцины от коронавируса.

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