Названы сроки возвращения экономики России к докризисным значениям

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости выйти на устойчивую траекторию развития

В ходе сессии Всемирного экономического форума состояние экономики России оценил глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы надеемся, что осенью российская экономика вернется к докризисному уровню", - цитирует банкира ТАСС.

Как прежде заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, восстановительный рост возобновится весной 2021 года и может пойти достаточно быстро.

На прошлой неделе президент Владимир Путин отметил, что глубина спада в России в 2020 году оказалась меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках. По словам главы государства, к концу 2021 года необходимо добиться полного восстановления рынка труда.

"Важно не просто вернуть ключевые макроэкономические показатели на докризисный уровень, а выйти на устойчивую траекторию развития", - подчеркнул президент.

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