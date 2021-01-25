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Названы сроки возвращения экономики России к докризисным значениям

12:37
  • понедельник
  • 25 января 2021

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости выйти на устойчивую траекторию развития

В ходе сессии Всемирного экономического форума состояние экономики России оценил глава ВТБ Андрей Костин.

Путин дал поручения правительству по восстановлению экономики
Эксперт сделал прогноз для российской экономики на 2021 год

"Мы надеемся, что осенью российская экономика вернется к докризисному уровню", - цитирует банкира ТАСС.

Как прежде заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, восстановительный рост возобновится весной 2021 года и может пойти достаточно быстро.

На прошлой неделе президент Владимир Путин отметил, что глубина спада в России в 2020 году оказалась меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках. По словам главы государства, к концу 2021 года необходимо добиться полного восстановления рынка труда.

"Важно не просто вернуть ключевые макроэкономические показатели на докризисный уровень, а выйти на устойчивую траекторию развития", - подчеркнул президент.

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