Убитый в Чечне Бютукаев планировал нападение на здание ФСБ

На прошлой неделе он и остатки его банды были ликвидированы в ходе спецоперации

Банда Аслана Бютукаева, недавно ликвидированная в Чеченской республике, планировала нападение на здание регионального управления Федеральной службы безопасности.

"Блокноты были изъяты на месте проведения спецоперации, нашли непосредственно в рюкзаке Аслана Бютукаева. В них мы обнаружили, что они хотели напасть на здание ФСБ в Грозном", - приводит ТАСС слова командира полка полиции специального назначения имени А-Х Кадырова Замида Чалаева.

Он уточнил, что в блокнотах были координаты здания и точка сбора.

Бютукаев возглавлял разрозненные незаконные формирования на Северном Кавказе. Он причастен к совершению целого ряда преступлений террористической направленности. В 2011 году Аслан Бютукаев и Доку Умаров взяли на себя ответственность за организацию теракта в аэропорту "Домодедово".

На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Бютукаев и остатки его банды были ликвидированы в ходе спецоперации. Пять сотрудников правоохранительных органов получили ранения. После этого Кадыров заявил, что в Чечне не осталось террористов.

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