ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Убитый в Чечне Бютукаев планировал нападение на здание ФСБ

12:41
  • понедельник
  • 25 января 2021

На прошлой неделе он и остатки его банды были ликвидированы в ходе спецоперации

Банда Аслана Бютукаева, недавно ликвидированная в Чеченской республике, планировала нападение на здание регионального управления Федеральной службы безопасности. 

Кадыров доложил Путину о разгроме бандподполья в Чечне
В Подмосковье задержали готовивших теракт подростков

"Блокноты были изъяты на месте проведения спецоперации, нашли непосредственно в рюкзаке Аслана Бютукаева. В них мы обнаружили, что они хотели напасть на здание ФСБ в Грозном", - приводит ТАСС слова командира полка полиции специального назначения имени А-Х Кадырова Замида Чалаева.

Он уточнил, что в блокнотах были координаты здания и точка сбора.

Бютукаев возглавлял разрозненные незаконные формирования на Северном Кавказе. Он причастен к совершению целого ряда преступлений террористической направленности. В 2011 году Аслан Бютукаев и Доку Умаров взяли на себя ответственность за организацию теракта в аэропорту "Домодедово".

На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Бютукаев и остатки его банды были ликвидированы в ходе спецоперации. Пять сотрудников правоохранительных органов получили ранения. После этого Кадыров заявил, что в Чечне не осталось террористов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Боевики из банды Аслана Бютукаева
Боевики из банды Аслана Бютукаева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.