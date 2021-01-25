Депутат Мосгордумы Стебенкова: Карта "Тройка" в смартфоне будет удобна многим москвичам

Платежная система московского транспорта в 2020 году признана лучшей в мире

Возможность оплачивать проезд в столичном транспорте картой "Тройка" при помощи смартфона будет удобной для многих москвичей, заявила член комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Стебенкова.

"Заметная часть жителей Москвы, особенно молодых, в качестве универсального платежного средства используют соответствующие приложения смартфонов или смарт-часов. Новый функционал "Тройки" предназначен именно для таких людей – с появлением возможности установить транспортную карту в смартфон в виде приложения необходимость носить с собой физическую карту отпадет. Сейчас многие из таких пользователей расплачиваются за проезд при помощи виртуальных банковских карт – это, однако, несколько дороже, чем поездка по "Тройке", к тому же только по транспортной карте можно получить доступ к полному тарифному меню", - отметила депутат.

Она подчеркнула, что внедрение новых способов оплаты вовсе не означает, что жители Москвы лишатся уже привычных старых. Работники транспорта тщательно отслеживают востребованность каждого из существующих на сегодняшний день тарифов и типов носителей и затем корректируют предложения для пользователей общественного транспорта в зависимости от полученных данных.

Стебенкова напомнила, что в 2020 году "Тройку" признали самой удобной платежной системой для общественного транспорта в мире. "При ее создании московские специалисты учли мировую практику и опыт построения единых тарифных систем для общественного транспорта в других мировых мегаполисах. Были применены наиболее гибкие, масштабируемые решения и современные платформы. Кроме того, Москва не была связана традиционно сложившимися решениями, как связаны ими системы-первопроходцы в европейских столицах. Таким образом, первенство Москвы, прогрессивность "Тройки" неудивительны – при этом город не может стоять на месте, систему нужно непрерывно адаптировать к меняющимся реалиям. И точно так же, как пять – десять лет назад стремительно устаревали бумажные билеты, принятые во многих странах, сейчас начинает устаревать формат смарт-карты, рассчитанный на ношение в бумажнике", - добавила парламентарий.

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