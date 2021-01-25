Врач дал прогноз по срокам снятия основных коронавирусных ограничений

Важно набрать определенный уровень вакцинированных

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что значительная часть связанных с коронавирусом ограничений в России может быть снята уже к началу второй половины года или к концу лета.

"Мы наберем нужные нам 60-70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела, - уточнил Малышев, которого цитирует РИА "Новости".

Он также еще раз напомнил, что вакцинация не отменяет ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Как прежде отметила вице-премьер Татьяна Голикова, требуемый уровень вакцинации в России без учета переболевших и детей - 68,6 миллиона человек.

Ранее психотерапевт Игорь Салынцев заявил, что паническая боязнь заразиться коронавирусом на деле может лишь сделать человека еще более уязвимым перед инфекцией. По словам эксперта, чрезмерная тревожность способна снизить уровень иммунитета.

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