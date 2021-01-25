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В Москве завели дело о нарушении санитарных норм на незаконной акции 23 января

13:11
  • понедельник
  • 25 января 2021

В митинге принимали участие больные коронавирусом

По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в Москве в ходе незаконной акции 23 января возбуждено уголовное дело, сообщают источники ТАСС и РИА "Новости".

В Москве возбуждены дела по фактам насилия в отношении силовиков на акции 23 января
В больницах Москвы нет пострадавших в результате несанкционированных акций

"Основанием стало участие в акции людей, зараженных коронавирусом", - сказал источник ТАСС, добавив, что уже было проведено несколько допросов.

Уточняется, что после несанкционированных митингов в столице возбудили уголовные дела о хулиганстве, насилии над сотрудниками правоохранительных органов и перекрытии движения.

Согласно данным правоохранительных органов, 23 января в незаконной акции в Москве приняли участие около 4 тысяч человек. Пострадали более 40 участников митингов и столько же силовиков.

Как сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, на акции присутствовали не менее 19-ти больных коронавирусом. Их отследили через приложение "Социальный мониторинг".

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