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Найдено объяснение низкому уровню антител у тяжело перенесших COVID-19

14:38
  • понедельник
  • 25 января 2021

Тяжело перенесенная болезнь не означает высокий уровень антител

У пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, зачастую вырабатывается меньше антител, чем у тех, кто легко перенес COVID-19. О причинах такой реакции организма рассказал инфекционист Николай Малышев.

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"Сейчас мы наблюдаем иной раз, что человек болеет тяжело, а антитела у него не очень высокие, это связано обычно с лечением. Первый раз мы с таким столкнулись во время наблюдения за больными после свиного гриппа", - заявил Малышев.

Он предположил, что дело может заключаться в лекарствах, которые принимают больные с тяжелой формой коронавируса. По словам Малышева, организм тех пациентов, которые в ходе лечения получают антивирусные препараты, может вырабатывать меньшее количество антител, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 99,2 миллиона человек, 2,13 миллиона из них скончались. В России выявлено 3,68 миллиона заболевших, более 68 тысяч пациентов скончались.

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