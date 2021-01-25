Найдено объяснение низкому уровню антител у тяжело перенесших COVID-19

Тяжело перенесенная болезнь не означает высокий уровень антител

У пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, зачастую вырабатывается меньше антител, чем у тех, кто легко перенес COVID-19. О причинах такой реакции организма рассказал инфекционист Николай Малышев.

"Сейчас мы наблюдаем иной раз, что человек болеет тяжело, а антитела у него не очень высокие, это связано обычно с лечением. Первый раз мы с таким столкнулись во время наблюдения за больными после свиного гриппа", - заявил Малышев.

Он предположил, что дело может заключаться в лекарствах, которые принимают больные с тяжелой формой коронавируса. По словам Малышева, организм тех пациентов, которые в ходе лечения получают антивирусные препараты, может вырабатывать меньшее количество антител, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 99,2 миллиона человек, 2,13 миллиона из них скончались. В России выявлено 3,68 миллиона заболевших, более 68 тысяч пациентов скончались.

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