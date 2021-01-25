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Кабмин продлит на год действие ряда лицензий и разрешений для бизнеса

13:21
  • понедельник
  • 25 января 2021

Такая мера поддержки показала эффективность в период пандемии

Правительство продлевает на год лицензии и разрешения для предпринимателей в ряде сфер. Речь о документах, действие которых истекает в 2021 году. Соответствующее постановление уже подготовлено. Об этом заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Как отметил глава кабмина, такая мера поддержки показала свою эффективность в период распространения коронавируса. Представители бизнеса смогут продолжить работу, не отвлекаясь на переоформление лицензий.

На совещании также рассмотрели новую редакцию Стратегии развития лесного комплекса. Она рассчитана на девять лет. Документ предусматривает льготные кредиты, которые помогут предпринимателям модернизировать производство.

Также кабмин утвердил план мероприятий по программе "Десятилетие детства". "В каждом регионе должны быть комфортные школы и детские сады, возможности для занятия творчеством, спортом, посещения секций, кружков. Отдельное внимание ребятам с ограничениями по здоровью, а также тем, кто остался без попечения родителей. Будет усовершенствована система опеки и попечительства и автоматизирован учёт нуждающихся в жилье, расширены формы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями, предстоит большая работа", - сказал премьер.

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