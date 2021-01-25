Путин: ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, об этом заявил Владимир Путин. По словам президента, улучшение ситуации дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения в регионах.

"Эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается, уже стало меньше 20 тысяч (регистрируемых в сутки)", - сказал Путин.

В понедельник, в Татьянин день, глава государства проводит встречу со студентами. Он поздравил учащихся с праздником и поблагодарил за готовность осваивать новые знания в непривычном дистанционном формате, передает "ТВ Центр".

Президент подчеркнул, что удалённый режим обучения - временная мера. В аудитории студенты вернутся, как только позволит обстановка. Уже сейчас ограничительные меры начинают постепенно снимать. Число инфицированных по всей стране уменьшается, в том числе в столице. Путин поблагодарил московские власти за работу по борьбе с коронавирусом.

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