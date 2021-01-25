Собянин поблагодарил студентов-медиков за помощь в борьбе с пандемией

Благодаря им система здравоохранения справилась с нагрузкой

Пандемия коронавируса в Москве пошла на спад. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время общения со студентами-медиками. Глава города поздравил всех столичных студентов с праздником и отметил помощь, которую они оказали Москве в непростой период.

По уставшим глазам нетрудно понять, кто только что вышел из красной зоны. Во временном госпитале для коронавирусных больных работают и врачи с огромным опытом, и студенты-медики. Здесь все они - одна большая семья.

Студентка 5 курса медицинского вуза Вера Николаенко работает здесь уже три месяца. К суточным смена привыкла. После 4 часов, проведённых в красной зоне, даётся час отдыха. С учащимися медицинских вузов сегодня пообщался мэр Москвы Сергей Собянин. Медицинская система города справилась с нагрузкой во многом благодаря волонтерам, отметил он. Здесь созданы все условия для комфортной работы. В столовой каждый день - новое меню.

Бадрутдин Ахмедов – врач-эндоскопист. Используя высокотехнологичное оборудование нужно всегда быть сосредоточенным. Бильярд в перерывах между приемом пациентов в этом помогает. Сергей Собянин тоже сделал несколько ударов. Сфотографировался с медицинским персоналом, поблагодарил их за работу и пожелал здоровья. Им снова возвращаться в красную зону. Временный госпиталь на ВДНХ сейчас загружен на 70%. И количество больных быстро снижается

Виктор Прокушев, Андрей Пашутин, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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