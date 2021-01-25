ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин поблагодарил студентов-медиков за помощь в борьбе с пандемией

15:20
  • понедельник
  • 25 января 2021

Благодаря им система здравоохранения справилась с нагрузкой

Пандемия коронавируса в Москве пошла на спад. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время общения со студентами-медиками. Глава города поздравил всех столичных студентов с праздником и отметил помощь, которую они оказали Москве в непростой период.

По уставшим глазам нетрудно понять, кто только что вышел из красной зоны. Во временном госпитале для коронавирусных больных работают и врачи с огромным опытом, и студенты-медики. Здесь все они - одна большая семья.

Студентка 5 курса медицинского вуза Вера Николаенко работает здесь уже три месяца. К суточным смена привыкла. После 4 часов, проведённых в красной зоне, даётся час отдыха. С учащимися медицинских вузов сегодня пообщался мэр Москвы Сергей Собянин. Медицинская система города справилась с нагрузкой во многом благодаря волонтерам, отметил он. Здесь созданы все условия для комфортной работы. В столовой каждый день - новое меню.

Бадрутдин Ахмедов – врач-эндоскопист. Используя высокотехнологичное оборудование нужно всегда быть сосредоточенным. Бильярд в перерывах между приемом пациентов в этом помогает. Сергей Собянин тоже сделал несколько ударов. Сфотографировался с медицинским персоналом, поблагодарил их за работу и пожелал здоровья. Им снова возвращаться в красную зону. Временный госпиталь на ВДНХ сейчас загружен на 70%. И количество больных быстро снижается

Виктор Прокушев, Андрей Пашутин, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин во время встречи со студентами
Сергей Собянин во время встречи со студентами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.