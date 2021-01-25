Гинцбург объяснил новое предупреждение в инструкции к вакцине

Речь не идет о запрете на вакцину для онкобольных

В новой редакции инструкции по медицинскому применению разработанной центром Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутнику V" сказано, что ее следует с осторожностью применять пациентам со злокачественными новообразованиями. Как отметил директор центра Александр Гинцбург, это не является прямым запретом.

"Есть только указание о применении с осторожностью в такой группе пациентов, по консультации с лечащим врачом, - цитирует Гинцбурга РИА "Новости".

Он добавил, что формулировка связана с возможным прохождением онкобольными курсов химиотерапии, снижающих иммунную функцию.

"Спутник V" - первая в мире вакцина для профилактики COVID-19. Министерство здравоохранения зарегистрировало препарат в августе, с декабря им прививают население. Массовая вакцинация стартовала в стране 18 января.

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