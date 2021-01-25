ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гинцбург объяснил новое предупреждение в инструкции к вакцине

13:32
  • понедельник
  • 25 января 2021

Речь не идет о запрете на вакцину для онкобольных

В новой редакции инструкции по медицинскому применению разработанной центром Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутнику V" сказано, что ее следует с осторожностью применять пациентам со злокачественными новообразованиями. Как отметил директор центра Александр Гинцбург, это не является прямым запретом.

Врач дал прогноз по срокам снятия основных коронавирусных ограничений
Психотерапевт: страх перед коронавирусом увеличивает риск заболеть

"Есть только указание о применении с осторожностью в такой группе пациентов, по консультации с лечащим врачом, - цитирует Гинцбурга РИА "Новости".

Он добавил, что формулировка связана с возможным прохождением онкобольными курсов химиотерапии, снижающих иммунную функцию.

"Спутник V" - первая в мире вакцина для профилактики COVID-19. Министерство здравоохранения зарегистрировало препарат в августе, с декабря им прививают население. Массовая вакцинация стартовала в стране 18 января.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.