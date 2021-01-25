На станции "Новые Черемушки" открыли турникеты из-за роста пассажиропотока

Благодаря этому удалось избежать столпотворения людей в первый день закрытия участка Калужско-Рижской линии

В минувшие выходные движение между станциями "Беляево" и "Новые Черёмушки" было остановлено. Это необходимо для проведения работ по прокладке тоннеля Большой кольцевой линии в районе станции "Калужская". Сейчас там временно изменена схема движения транспорта и курсируют бесплатные автобусы "КМ". Но сегодня на станции "Новые Черёмушки" пассажиров оказалось в два раза больше обычного и было принято оперативное решение об открытии турникетов.

Сотни людей в молчаливом сосредоточенном шествии от закрытой станции "Беляево" спешат к веренице автобусов. Незапланированный выход на поверхность связан с временным закрытием участка оранжевой линии.

- Конечно, с пониманием относимся. Организовано все достаточно достойно, настроение хорошее. Переживем все, временные трудности, все будет хорошо! - Сегодня еду первый раз, очень рада видеть, что столько автобусов. Спасибо огромное!

Движение по оранжевой ветке было прервано еще в субботу. Это потребовалось для того, чтобы проложить тоннель будущей Большой кольцевой линии. Теперь поезда курсируют от станции "Новые Черемушки" в центр и от станции "Беляево" на юг. А по маршруту закрытых станций запущены бесплатные комфортабельные автобусы.

- Было волнение, что не сразу найду автобус. Но указатели были, можно было спросить у сотрудников станции. В плане организации хорошо все. Все быстро нашла, подошла, села в автобус.

В среднем поездка на автобусе занимает около 15 минут - у маршрутов "КМ" на дороге приоритет, организованы обособленные выделенные полосы. Для этого в районе Профсоюзной улицы ограничили движение для автомобилистов - были закрыты боковые съезды, участок дублера, выезды из дворов и запрещены повороты. Водителей просят ознакомиться со всеми ограничениями заранее. Уже к 9 утра автобусы перевезли почти 33 тысячи пассажиров.

"Сотрудники транспортного комплекса следят за ситуацией не только на месте, но и из единого диспетчерского центра. И сегодня утром в связи с большой загруженностью "Новых Черемушек" было принято открыть турникеты, чтобы не допустить большого скопления пассажиров", - заявила замруководителя пресс-службы департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина.

На линии работают около 60 автобусов, есть резервные. Интервал движения - меньше минуты. Ходят с половины шестого утра до двух часов ночи. Как показал час пик первого рабочего дня, загрузка автобусов высокая, поэтому людей призывают пользоваться альтернативными маршрутами, в том числе менее загруженными – "красной" и "серой" ветками метро.

"Помимо бесплатных автобусов, мы запустили дополнительные короткие рейсы - 261к - от "Беляево" до "Юго-Западной". 281к - от проезда Карамзина через метро "Теплый Стан" до метро "Тропарево". И 784к - от "Калужской" до "Чертановской", – сказал замначальника пресс-службы ГУП "Мосгортранс" Павел Семкин.

Около закрытых станций метро появился приятный бонус - вкусный горячий чай. Напиток бесплатно раздают пассажирам с 8 утра до 8 вечера. Угощать пассажиров будут вплоть до открытия оранжевой ветки - ближайшие две недели.

Наталья Тарасова, Мария Леванова, Арсений Калашников, Дмитрий Лукиных, "ТВ Центр".

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