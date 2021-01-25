Учащихся МГУ угостили медовухой в честь Дня студента

Праздничная служба прошла в Храме мученицы Татьяны

В России отмечают Татьянин день. Праздник в понедельник не только у Татьян, но и у студентов. В столичных храмах утром прошли праздничные службы. Особая состоялась в Храме мученицы Татьяны при МГУ. В этом году из-за пандемии литургию решили провести онлайн.

В таком же режиме сегодня пройдут и праздничные мероприятия, которые подготовила Москва для студентов. Декабрь и январь - напряжённое время сессий. И 25 января - дата окончания испытаний. Увидеть самые интересные программы в области образования, творчества и спорта смогут учащиеся вузов по всей стране. Хотя массовые мероприятия в этом году отменили, есть традиции, которым не изменяют.

"25-летняя традиция университета - угощение студентов медовухой, секрет ее держится в тайне. Конечно, в этом году все будет по правилам, очень аккуратно, но, тем не менее, традицию мы соблюдем", - заявил ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

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