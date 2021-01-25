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Проходку тоннелей БКЛ метро завершат до конца лета

15:27
  • понедельник
  • 25 января 2021

Перегоны между станциями "Кленовый бульвар" и "Нагатинский затон" начнут строить в марте

До конца лета на Большой кольцевой линии метро будет полностью завершена проходка всех тоннелей.

Сейчас работы идут на восточном участке. Уже в марте там начнут строить перегоны между станциями "Кленовый бульвар" и "Нагатинский затон". В путь отправится десятиметровый щит.

Одновременно начинаются работы и по возведению самих станций. Так, на "Нагатинском Затоне" уже всё готово для установки бетонных конструкций, передает "ТВ Центр".

Восточный участок БКЛ начали строить намного позже всех остальных отрезков нового кольца. Это связано в том числе с перекладыванием коммуникаций. Несмотря на трудности, планируется завершить стройку раньше запланированного срока.

"Первоначально у нас планы были завершить в 2023 году, сейчас ставим задачу на 2022 год. Будем прилагать все усилия, чтобы эту задачу выполнить. В этом году у нас по планам на Большой кольцевой линии 11 станций", - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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