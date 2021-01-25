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"Снежный холст": москвичей пригласили на творческий фестиваль

15:38
  • понедельник
  • 25 января 2021

Мероприятия для взрослых и детей проходят в столичных парках

В городских парках Москвы стартовал творческий фестиваль "Снежный холст". Яркие и весёлые полотна участники создают из подручных материалов, которые легко найти на дорожках или под снегом. Опилки, веточки, шишки, жёлуди, ягоды рябины - главное, чтобы не было никакой химии. А если и этих материалов не хватит, разрешают добавить крупу и семечки.

В фестивале участвуют взрослые и дети, индивидуально и командой, подробности можно найти на сайте Мосприроды. И лучше поторопиться, пока холсты не растаяли, отмечает "ТВ Центр".

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Творческий фестиваль "Снежный холст"
Творческий фестиваль "Снежный холст"
Творческий фестиваль "Снежный холст"
Творческий фестиваль "Снежный холст"
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