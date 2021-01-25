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"Провисший" потолок в переходе у Комсомольской площади сняли на видео

15:29
  • понедельник
  • 25 января 2021

Последствия почти устранены

После резкого потепления провис потолок подземного перехода под Комсомольской площадью. Сломались декоративные панели. Причиной, скорее всего, стали грунтовые воды, уровень которых стремительно вырос после таяния снега. Они то и повредили металлическую опору.

Сами стены остались невредимы. Никто не пострадал. На место сразу выехала  ремонтная бригада. Рабочие огородили опасный участок и разобрали потолок. Сейчас последствия ЧП, в основном, устранены. В ближайшее время переход отремонтируют, передает "ТВ Центр".

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