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В Москве мужчина угнал машину у пенсионера и устроил ДТП

15:24
  • понедельник
  • 25 января 2021

Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы

На севере Москвы полицейские задержали 23-летнего мужчину, который угнал автомобиль, а потом разбил его.

В машину, в которой находился пенсионер, буквально вломился молодой человек. Он был сильно пьян. Пожилой мужчина попытался вытащить его из салона, но безуспешно. Угонщик сел за руль, протаранил припаркованные машины и скрылся в неизвестном направлении. Пытаясь уйти от оперативников, лихач лоб в лоб столкнулся еще и с иномаркой.

Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы, передает "ТВ Центр".

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