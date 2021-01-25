В Подмосковье сгорел автосервис (видео)

В результате происшествия никто не пострадал

В подмосковном посёлке Апаринки потушили крупный пожар в автосервисе. В ангаре, кроме автомобилей, хранились баллоны с газом, передает "ТВ Центр".

Пламя быстро охватило весь первый этаж, локализовать его удалось только к трем часам утра. В ликвидации были задействованы почти 40 человек и 11 единиц техники.

Четыре машины удалось эвакуировать. Никто не пострадал. Сумма ущерба уточняется, следователи выясняют причины произошедшего.

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