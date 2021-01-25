Стало известно, чего москвичам ожидать от погоды в феврале

Сильные холода еще вернутся в регион

В Москву и Подмосковье в скором времени могут вернуться сильные морозы, предупредил заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По его словам, впереди жителей Москвы и области ожидают сильные морозы под 30-градусов, а сама погода будет похожа на январскую, передает АГН "Москва".

"Впереди еще весь февраль, поэтому я не исключаю 30-градусных морозов в Московском регионе или погоду похожую, которая была в январе", - сообщил Киктев.

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