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Стало известно, чего москвичам ожидать от погоды в феврале

14:03
  • понедельник
  • 25 января 2021

Сильные холода еще вернутся в регион

В Москву и Подмосковье в скором времени могут вернуться сильные морозы, предупредил заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По его словам, впереди жителей Москвы и области ожидают сильные морозы под 30-градусов, а сама погода будет похожа на январскую, передает АГН "Москва".

"Впереди еще весь февраль, поэтому я не исключаю 30-градусных морозов в Московском регионе или погоду похожую, которая была в январе", - сообщил Киктев.

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