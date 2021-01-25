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Disney заблокировал детям мультфильмы из-за расовых стереотипов

13:56
  • понедельник
  • 25 января 2021

Под блокировку попали, например, "Дамбо" и "Питер Пен"

На детских аккаунтах в Disney+ стало недоступно несколько классических американских мультфильмов - в частности, "Дамбо" (1941), "Питер Пен" (1953) и "Коты-аристократы" (1970).

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"Компания Disney обновила список фильмов и повысила ограничения для них до 6+, поэтому они больше не доступны в детском профиле", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы компании.

Такой шаг Disney объяснила тем, что в соответствующих произведениях представлен "негативный образ людей и культур". Как отметили в компании, эти стереотипы "были ошибочными тогда, неверны они и сейчас". Для взрослых мультфильмы по-прежнему доступны, но сопровождаются текстовым предупреждением.

Disney+ - собственный онлайн-сервис корпорации The Walt Disney Company. Он был запущен в 2019 году. На территории России услуга все еще недоступна, хотя в компании и обещали работать над расширением сервиса.

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