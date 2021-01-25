Кудрявцева рассказала подробности о падении с лестницы

Телеведущая оказалась в инвалидном кресле

Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала подробности о своем падении с лестницы, после которого она оказалась в инвалидном кресле. Звезда пролежала больше часа на полу в ожидании помощи.

Кудрявцева призналась, что упала с лестницы, ведущей на чердак. В тот момент ведущая находилась дома с маленькой дочкой.

"Упала на ручку дочки, которая стояла рядом. Дочь плачет и кричит, а я лежу на спине, дышать не могу, дома никого не было… Думала, что все", - рассказала звезда.

Она добавила, что муж вернулся домой лишь через час и оказал ей первую помощь, но все время до его прихода Кудрявцева провела на полу без движения рядом с напуганным ребенком.

Прибывшие врачи госпитализировали знаменитость, в больнице у нее диагностировали перелом крестца в трех местах. После ряда необходимых обследований и определенных процедур телеведущую отправили домой под строгий присмотр семьи и велели соблюдать постельный режим.

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