ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кудрявцева рассказала подробности о падении с лестницы

14:21
  • понедельник
  • 25 января 2021

Телеведущая оказалась в инвалидном кресле

Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала подробности о своем падении с лестницы, после которого она оказалась в инвалидном кресле. Звезда пролежала больше часа на полу в ожидании помощи.

Переболевшая коронавирусом Кудрявцева получила серьезную травму дома
Российские звезды поддержали оказавшуюся в инвалидном кресле Кудрявцеву

Кудрявцева призналась, что упала с лестницы, ведущей на чердак. В тот момент ведущая находилась дома с маленькой дочкой.

"Упала на ручку дочки, которая стояла рядом. Дочь плачет и кричит, а я лежу на спине, дышать не могу, дома никого не было… Думала, что все", - рассказала звезда.

Она добавила, что муж вернулся домой лишь через час и оказал ей первую помощь, но все время до его прихода Кудрявцева провела на полу без движения рядом с напуганным ребенком.

Прибывшие врачи госпитализировали знаменитость, в больнице у нее диагностировали перелом крестца в трех местах. После ряда необходимых обследований и определенных процедур телеведущую отправили домой под строгий присмотр семьи и велели соблюдать постельный режим.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.