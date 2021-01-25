Гордон раскритиковал тотальную украинизацию

Это может разорвать страну в клочья, считает журналист

Журналист Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "Украина 24" о негативном воздействии тотальной украинизации.

"Я считаю, что этот шаг разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки", - сказал журналист.

Он добавил, что, например, во Львов приезжает очень много иностранцев. В связи с этим Гордон задался вопросом, надо ли и с ними говорить на украинском.

"Люди в Одессе привыкли торговать по-русски, ну что теперь, требовать от них по-украински?", - заметил Гордон.

На Украине с 16 января работников сферы обслуживания обязали разговаривать с посетителями только на украинском языке. Через полтора года за несоблюдение этого правила будет наказываться штрафом для владельцев заведений.

Ранее руководитель жилищного союза Украины Александр Скубченко назвал проблему, ведущую страну "в никуда". Это массовые неплатежи за коммунальные услуги. По словам эксперта, по итогам декабря 2020-го долги украинского населения составили 66,1 миллиарда гривен (примерно 172 миллиарда рублей).

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