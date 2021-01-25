Депутат Мосгордумы Головченко: Власти Москвы не оставили бизнесменов наедине с их проблемами

Из-за пандемии в Москве было введено семь новых видов субсидий для бизнеса

Столичные власти во время пандемии не оставили предпринимателей наедине с их проблемами, заявил депутат Мосгордумы Валерий Головченко. Он рассказал, какую поддержку правительство Москвы оказало предпринимателям в течение последнего года.

Парламентарий отметил, что нельзя недооценивать роль малого бизнеса в экономике города. По его словам, именно благодаря небольшим предпринимателям москвичи могут получить как приятные необязательные вещи вроде походов в кафе или развлечений, так и необходимые, среди которых спорт или дополнительное образование.

"Во время пандемии особенно востребованы оказались те, кто смог перевести свои услуги в онлайн или переориентировать на доставку. Бизнес выжил, и нужно помочь ему встать на ноги. Также я добавлю, что деньги, которые потрачены на поддержку малого и среднего бизнеса, в итоге возвращаются в городской бюджет в виде налогов, которые платят бизнесмены-работодатели", - заявил Головченко.

Он отметил, что оказанные меры поддержки позволили бизнесменам вовремя выплачивать зарплату сотрудникам и обеспечить достойный старт летом, когда бизнес вернулся к работе.

Валерий Головченко подчеркнул, что чаще всего финансовая поддержка требовалась для кредитов на пополнение оборотных средств (75%), а также на исполнение коммерческих и государственных контрактов (12%). Меньшее число предпринимателей потратили деньги на рефинансирование (7%) и инвестиции (2%).

"Диалог города и предпринимателей необходим для полноценной работы бизнеса. Прошлой весной бизнесмены поняли, что город не оставляет их наедине с внезапно возникшими экономическими проблемами, и оценили это", - подчеркнул Валерий Головченко.

Он добавил, что за прошедший год на фоне пандемии коронавируса в Москве было введено семь новых видов субсидий: экспортный кешбэк, выплаты для гостиниц, социальных предприятий, организаций, работающих в сфере спорта, образования и развлечений, компенсацию комиссий за размещение продукции на маркетплейсах и в агрегаторах доставки еды, а также субсидии на специальную программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Город субсидирует до 8% по кредитам, взятым после 15 апреля, и 6% — по тем, которые взяты до этого момента.

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