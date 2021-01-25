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Собянин поздравил московских студентов с Татьяниным днем

14:22
  • понедельник
  • 25 января 2021

Отдельно он отметил студентов-медиков

Сергей Собянин в понедельник встретился со студентами и ординаторами медицинских вузов и колледжей, которые принимали участие в борьбе с пандемией коронавируса. Встреча прошла в резервном коронавирусном госпитале ГКБ №24, развернутом в павильоне №75 на ВДНХ.

"ВДНХ обычно - это такой центр кипения активностей, выставочной деятельности, спортивных мероприятий, концертов. Сегодня ВДНХ - один из главных центров борьбы с COVID, огромное количество реанимаций. Во многом ваша заслуга, что количество больных здесь, теперь хорошо видите, очень небольшое. Хотел поздравить всех студентов Москвы с Татьяниным днем. Поблагодарить их", - сказал Собянин, отметил, что в волонтерской деятельности заняты десятки тысяч студентов.

Отдельно мэр поблагодарил студентов-медиков. Они боролись с коронавирусом плечом к плечу с врачами, вместе переживали страдания пациентов и горечь утраты.

"Во многом благодаря вашим усилиям вся система здравоохранения функционирует нормально, оказывая экстренную помощь с одной стороны, с другой стороны - обеспечивая качественную и доступную помощь больным COVID", - отметил Сергей Собянин.

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