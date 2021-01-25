"Не пустили в ресторан, как бомжа": Собчак вспомнила о бурной молодости

Телеведущая поразмышляла о зависимостях

Светская львица Ксения Собчак рассказала, как в юности, будучи частым завсегдатаем тусовок, не смогла попасть в ресторан из-за неподобающего внешнего вида.

"Я помню ощущение, когда я поняла, что все, надо с этим завязывать. Шесть утра, после каких-то вечеринок я прихожу в ресторан, а меня туда не пускают. Притом что я уже известный человек и понимаю, что я уже в таком всклоченном виде, что меня не пустили в ресторан, как бомжа. И тут я понимаю: я на дне", - призналась знаменитость.

Собчак призналась, что ситуация заставила ее иначе взглянуть на жизнь. Также телеведущая выразила мнение, что все зависимости человека обуславливаются генетикой. По ее словам, у нее самой "всякое в жизни бывало", но зависимостей не было.

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