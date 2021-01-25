Депутат МГД Орлов: Ослабление ограничений вызвано положительной динамикой ситуации с COVID-19

Москва сняла ряд ограничений, чтобы вернуть к нормальной жизнедеятельности важнейшие отрасли

Власти Москвы благодаря снижению уровня заболеваемости COVID-19 и числа госпитализаций в Москве с 22 января смогли значительно ослабить режим антикоронавирусных ограничений, заявил зампред Мосгордумы Степан Орлов.

Он отметил, что схожим образом в столице поступили и в июне - тогда после тщательного анализа текущей ситуации значительная часть ограничений была снята. Он отметил, что главным приоритетом было и остается здоровье граждан.

"Причина проста: все мы хорошо понимаем, что эпидемиологические "заградительные" меры создают значительную нагрузку на экономику, прежде всего на малый бизнес. Во время второй волны коронавируса к экономическому фактору добавился и социальный: столичную систему образования попросту невозможно поставить на долговременную паузу или полностью перевести в онлайн-режим. Именно поэтому ограничения, прежде всего, связанные с учебной и просветительской деятельностью, отменены немедленно после того, как положение дел необходимым образом выправилось.", - сказал Орлов.

Депутат подчеркнул, что на пике второй волны заболеваемости в Москве ежедневно выявляли по 8 и более тысяч заразившихся. В последние дни в городе число новых заболевших не превышает 2,4 тысячи, что говорит об улучшении ситуации.

"По-прежнему рекомендуется соблюдать домашний режим пожилым москвичам. Однако льготные проездные последней категории горожан будут разблокированы в том случае, если их обладатели пройдут вакцинацию от коронавируса", - добавил Орлов.

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