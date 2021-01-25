Путин назвал преимущества ЕГЭ

Вместе с тем критику в адрес экзамена президент счел заслуженной

В честь Дня российского студенчества президент Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с учащимися, передает РИА "Новости". Одной из тем, которые затронул президент, был Единый государственный экзамен.

Как отметил глава государства, сама система ЕГЭ периодически становится объектом справедливой критики. При этом Путин уточнил, что у нее есть и плюсы - например, возможность для абитуриентов с периферии поступать в ведущие учебные заведения страны. Надо учитывать, продолжил президент, что ЕГЭ модернизируется, применяется в том числе и смешанная система поступления в ряд институтов.

Также в ходе встречи президент призвал российские вузы использовать полученный в период пандемии опыт и наращивать цифровой потенциал. "Хорошо, что мы в свое время сделали необходимый задел для этого", - подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер заявил, что рекомендует Минздраву ввести институт наставничества для студентов-медиков, предусмотрев материальное поощрение для последних.

Ранее Минпросвещения подготовило проект постановления правительства. согласно которому вступительные испытания в российские вузы в 2021 году предлагается провести в форме ЕГЭ. До этого стало известно о новых правила проведения Единого государственного экзамена в этом году. В частности, отменены досрочный период экзаменов и экзамен базового уровня по математике. Это связано с пандемией COVID-19.

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