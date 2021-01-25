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Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в Москве

14:51
  • понедельник
  • 25 января 2021

Город постепенно возвращается к обычной жизни

Пандемия коронавируса в Москве пошла на спад. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения госпиталя для пациентов с коронавирусом на ВДНХ. По его словам, тенденция позволяет постепенно ослаблять ограничения и возвращаться к нормальной жизни.

"В Москве минимальные ограничения по сравнению с тем, что вводится в других городах. Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад. Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни", — сказал Собянин.

Об улучшении ситуации в целом по стране в понедельник заявил и Владимир Путин. По его словам, это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения в регионах.

Ранее в понедельник стало известно, что в Москве за сутки выявлено 2382 случая заболевания коронавирусом. В то же время выздоровели почти вдвое больше - 5274.

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