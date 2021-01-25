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"Скучно, девочки": Путин высказался о фильме про "дворец под Геленджиком"

15:15
  • понедельник
  • 25 января 2021

Это компиляция и монтаж

Президент России Владимир Путин в понедельник прокомментировал "расследование" Алексея Навального о дворце в Геленджике, владение которым блогер приписывает российскому лидеру.

"Ничего из указанного там не принадлежит и не принадлежало ни мне, ни моим родственникам", - заявил Путин, добавив, что подобными слухами россиянам пытались "промыть мозги".

"Это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", - отметил глава государства во время онлайн-встречи со студентами.

По словам Путина, в ролике есть кадр, где он находится в бассейне, в "котором никогда не был". "И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году", - цитирует РИА Новости слова президента.

Путин также рассказал, что некоторых людей, упомянутых в этом фильме, он знает, а некоторых "в глаза не видел". Глава государства заявил, что не смотрел данное "расследование", поскольку у него нет на это времени, однако листал видео-подборки, принесенные помощниками.

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