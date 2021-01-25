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Глава Минспорта призвал не политизировать скандал с российским лыжником

15:41
  • понедельник
  • 25 января 2021

Инцидент произошел на заключительном этапе Кубка мира в финском Лахти

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал историю с российским лыжником Александром Большуновым, проявившим агрессию в сторону финского коллеги Йони Мяки.

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"Считаю недопустимым излишне политизировать эту ситуацию, как некоторые СМИ, которые начали говорить о демонстрации культуры в России", - заявил Матыцин, которого цитирует ТАСС.

Инцидент произошел 24 января. На заключительном этапе Кубка мира в финском Лахти Мяки заблокировал путь Большунову, сорвав тому темп на финишной прямой. В ответ россиянин сначала отмахнулся от соперника палкой, а затем, уже после финиша, толкнул финна, сбив того с ног.

В итоге первую российскую сборную, куда, помимо Большунова, входят Алексей Червоткин, Евгений Белов и Денис Спицов, дисквалифицировали за неспортивное поведение, лишив бронзы. 

Полиция финского региона Хяме сообщила о полученном на Большунова заявлении. В течение двух недель будет решаться вопрос о начале предварительного расследования.

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