Путин призвал вузы выделять средства на поддержку спорта

Президент посоветовал руководству учебных заведений "не жадничать"

Вузы должны выделять средства на поддержку студентов-спортсменов и развитие спорта. Президент России Владимир Путин призвал руководство учебных заведений не жадничать в этом вопросе.

"Если уж построили такие сооружения, то на форму и на проезд можно найти деньги. Кстати говоря, не знаю, можно посмотреть нормативную базу. Можно на эти цели направлять и внебюджетные средства самих высших учебных заведений. Вопрос только приоритетов, на что направлять", - сказал глава государства во время встречи со студентами.

Путин подчеркнул, что физическая культура, спорт должны быть такими приоритетами в любом вузе, а не только в специализированных институтах.

Президент пообещал выяснить, есть ли возможность выделить дополнительные средства на эти цели в рамках федерального бюджета. Путин отметил, что финансирование надо предусмотреть и по линии соответствующих министерств и ведомств.

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