Путин заявил о недопустимости привлечения детей к незаконным акциям

Наша страна уже сталкивалась с негативными последствиями подобных событий, отметил президент

Президент Владимир Путин прокомментировал прошедшие в ряде российских городов 23 января несанкционированные митинги, передает РИА "Новости". По словам главы государства, каждый гражданин имеет право выражать свою точку зрения на те или иные события, но делать это следует исключительно в рамках закона.

Как подчеркнул российский лидер, все, что выходит за рамки законодательства, опасно и уже приводило к раскачке ситуации в стране.

Привлекать же к участию в незаконных акциях несовершеннолетних - аморально, продолжил Путин, уточнив при этом, что в цивилизованной политике не принято защищать свои политические цели через нарушения общественного порядка.

Вместе с тем президент заметил, что правоохранительные органы обязательно должны действовать в рамках своих полномочий и закона - даже если акции на улицах не являются разрешенными.

Согласно данным правоохранительных органов, 23 января в незаконной акции в Москве приняли участие около 4 тысяч человек. Пострадали более 40 участников митингов и столько же силовиков. Было возбуждено несколько уголовных дел - о хулиганстве, насилии над сотрудниками правоохранительных органов, перекрытии движения и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"