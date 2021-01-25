Пластический хирург раскрыл секрет молодости Пугачевой

Артистка выглядит значительно моложе своих лет

Пластический хирург Александр Вдовин заявил, что Алла Пугачева оказалась в числе первых российских знаменитостей, которые начали прибегать к пластическим операциям для поддержания молодости и красоты. Специалист рассказал, какие именно процедуры позволяют 71-летней Примадонне до сих пор выглядеть значительно младше своих лет.

Вдовин отметил, что в нынешнем возрасте Пугачевой уже нельзя "ложиться под нож", однако это не мешает исполнительнице тщательно следить за своей внешностью. Есть и другие способы ухода за собой, среди которых омолаживающие процедуры и регулярное посещение косметолога.

"Скорее всего, раз в год Алла Борисовна делает процедуры на аппаратах Альтера и Фрактора, которые были изобретены в США и пользуются огромной популярностью среди американцев. Это метод радиоволнового лифтинга, в короткие сроки улучшающий качество кожи как снаружи, так и изнутри", - заявил Вдовин.

Он отметил, что подобные процедуры способны сократить кожный покров на 20-40%, что является полноценной альтернативой подтяжке лица. Пластический хирург посоветовал звезде поэкспериментировать с фотоомоложением и больше уделять внимания состоянию рук и шеи, которые выдают возраст, передает "Собеседник".

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