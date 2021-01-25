Депутат МГД Метлина: во время закрытия участка метро нужно выбирать другие маршруты

По словам парламентария, сгладить закрытие трех станций не так просто

Депутат Московской городской думы Наталия Метлина призвала москвичей выбирать альтернативные маршруты во время закрытия участка Калужско-Рижской линии метро.

По словам парламентария, в понедельник на станции "Новые Черемушки" было скопление пассажиров. При этом компенсационные маршруты ходят с максимальной частотой.

Наталия Метлина отметила, что горожане могут воспользоваться другой веткой метро, выбрать наземный транспорт, а если есть такая возможность – выбрать для поездки непиковые часы.

Депутат добавила, что работы по прокладке тоннеля будут проведены оперативно, и в будущем Большая кольцевая линия разгрузит оранжевую ветку подземки минимум на 15-18%, передает АГН "Москва".

Напомним, до 7 февраля будет закрыт участок "Беляево" - "Новые Черемушки". По маршруту закрытых станций запущены бесплатные автобусы.

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