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Депутат МГД Метлина: во время закрытия участка метро нужно выбирать другие маршруты

16:02
  • понедельник
  • 25 января 2021

По словам парламентария, сгладить закрытие трех станций не так просто

Депутат Московской городской думы Наталия Метлина призвала москвичей выбирать альтернативные маршруты во время закрытия участка Калужско-Рижской линии метро.

По словам парламентария, в понедельник на станции "Новые Черемушки" было скопление пассажиров. При этом компенсационные маршруты ходят с максимальной частотой.

Наталия Метлина отметила, что горожане могут воспользоваться другой веткой метро, выбрать наземный транспорт, а если есть такая возможность – выбрать для поездки непиковые часы.

Депутат добавила, что работы по прокладке тоннеля будут проведены оперативно, и в будущем Большая кольцевая линия разгрузит оранжевую ветку подземки минимум на 15-18%, передает АГН "Москва".

Напомним, до 7 февраля будет закрыт участок "Беляево" - "Новые Черемушки". По маршруту закрытых станций запущены бесплатные автобусы.

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