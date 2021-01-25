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Сенатор Святенко: Добровольчество и волонтерство становится образом жизни для многих жителей столицы

16:05
  • понедельник
  • 25 января 2021

Сенатор посетила центр "Мосволонтер"

Благодарность за безвозмездную помощь и большой вклад в развитие институтов гражданского общества вручила крупнейшему центру поддержки волонтерского движения в России "Мосволонтер" председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко.
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Сенатор посетила центр, который объединяет более 100 тысяч волонтеров, в рамках акции "Звонок добра", организованной Московским отделением партии "Единая Россия". Инна Святенко отметила, что для многих жителей столицы добровольчество и волонтерство становится образом жизни.

"Волонтер - состояние души, а добровольчество - образ жизни. Ежедневно ребята помогают жителям Москвы: покупают продукты, выгуливают домашних животных, а порой, чтобы помочь, бывает достаточно просто общения, которого так не хватает многим. Спасибо всем, кто с таким теплом и заботой подходит к вопросу волонтерства", - сказала Инна Святенко.

Сенатор сама созвонилась с нуждающимися в помощи жителями районов Люблино и Марьино. Для Святенко стало приятной неожиданностью, что подопечные центра узнали ее по голосу. Они согласовали список продуктов, а затем волонтеры - студенты московских вузов помогли купить все необходимое и доставить до дверей тяжелые сумки, рассказала Святенко Агентству городских новостей "Москва".

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