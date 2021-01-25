Послу США выразили протест из-за публикаций о незаконных акциях в России

Действия американской дипмиссии названы прямым вмешательством в дела России

Россия заявила решительный протест американской стороне в связи с публикациями посольства США о протестах в минувшую субботу. Москва рассматривает такие действия как прямое вмешательство в дела нашей страны.

В связи с этим заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел в понедельник разговор с послом США Джоном Салливаном. Как пояснила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, американскому дипломату было указано на необходимость неукоснительного соблюдения законов Российской Федерации и общепринятых дипломатических норм.

Захарова также заявила, что Россия намерена разобраться с проблемой распространения американскими интернет-гигантами фейковой информации о несанкционированных акциях протеста в нашей стране, передает "ТВ Центр".

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