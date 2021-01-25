ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал о пользе игры на баяне

16:43
  • понедельник
  • 25 января 2021

Президент обучался этому искусству в детстве

Музыкальное образование благотворно отражается на развитии человека, уверен Владимир Путин. Президент России на встрече со студентами рассказал, что в детстве учился игре на баяне. На занятиях музыкой настояли его родители.
Путин заявил о недопустимости привлечения детей к незаконным акциям

"Я когда был совсем пацаном, меня мама с папой продвигали в направлении умения играть на баяне. Я немножко умел это делать. Но, правда, с тех пор уже много времени прошло. Но это не прошло бесследно, потому что все это имеет значение", - сказал Путин.

Российский лидер поделился воспоминаниями о своем музыкальном прошлом со студентом факультета народных инструментов Нижегородской консерватории Евгением Скурихиным. Путин сказал юноше, что они в какой-то степени коллеги, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Игра на баяне
Игра на баяне
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.