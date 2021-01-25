Путин рассказал о пользе игры на баяне

Президент обучался этому искусству в детстве

Музыкальное образование благотворно отражается на развитии человека, уверен Владимир Путин. Президент России на встрече со студентами рассказал, что в детстве учился игре на баяне. На занятиях музыкой настояли его родители.

"Я когда был совсем пацаном, меня мама с папой продвигали в направлении умения играть на баяне. Я немножко умел это делать. Но, правда, с тех пор уже много времени прошло. Но это не прошло бесследно, потому что все это имеет значение", - сказал Путин.

Российский лидер поделился воспоминаниями о своем музыкальном прошлом со студентом факультета народных инструментов Нижегородской консерватории Евгением Скурихиным. Путин сказал юноше, что они в какой-то степени коллеги, передает ТАСС.

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