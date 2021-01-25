ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

День рождения Зеленского отметили митингами против "тарифного геноцида"

17:03
  • понедельник
  • 25 января 2021

Акции прошли в нескольких городах Украины

Митинги против "тарифного геноцида" проходят в нескольких украинских городах. Акцию в Киеве приурочили ко дню рождения Владимира Зеленского. Несколько десятков человек собрались возле офиса президента Украины, а оттуда отправились к его резиденции, пишет "Страна.ua".
Гордон раскритиковал тотальную украинизацию

Главное требование митингующих, отраженное на плакатах, которые они несут в руках – снизить тарифы на газ и электричество. Правительство отменило льготный тариф на электроэнергию с 1 января. В то же время Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы на доставку газа для 22 компаний.

"Мы создаем тарифные сотни, в эти сотни могут вступить все, кто желает принимать участие в протестах против тарифного геноцида", - цитирует издание заявление лидеров митинга в Киеве.

Акция в Житомире собрала около сотни активистов, которые ворвались в здание горсовета. В Полтавской области участники протеста перекрыли трассу, соединяющую Киев с Харьковом. В Одессе протестующие собрались у здания областной администрации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Участники акции против повышения цен на Украине
Участники акции против повышения цен на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.