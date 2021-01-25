День рождения Зеленского отметили митингами против "тарифного геноцида"

Акции прошли в нескольких городах Украины

Митинги против "тарифного геноцида" проходят в нескольких украинских городах. Акцию в Киеве приурочили ко дню рождения Владимира Зеленского. Несколько десятков человек собрались возле офиса президента Украины, а оттуда отправились к его резиденции, пишет "Страна.ua".

Главное требование митингующих, отраженное на плакатах, которые они несут в руках – снизить тарифы на газ и электричество. Правительство отменило льготный тариф на электроэнергию с 1 января. В то же время Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы на доставку газа для 22 компаний.

"Мы создаем тарифные сотни, в эти сотни могут вступить все, кто желает принимать участие в протестах против тарифного геноцида", - цитирует издание заявление лидеров митинга в Киеве.

Акция в Житомире собрала около сотни активистов, которые ворвались в здание горсовета. В Полтавской области участники протеста перекрыли трассу, соединяющую Киев с Харьковом. В Одессе протестующие собрались у здания областной администрации.

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