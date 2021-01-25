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Задержан подозреваемый в нападении на россиян в Стамбуле

17:16
  • понедельник
  • 25 января 2021

По предварительным данным, он психически нездоров

В полиции Стамбула сообщили о задержании подозреваемого в нападении на троих россиян. Пострадавшие, по данным правоохранительных органов, не туристы – у них есть вид на жительство в Турции.
В Стамбуле вооруженный мужчина напал на россиян

"Подозреваемый задержан. По предварительным данным, он психически нездоров. Раненые россияне все еще находятся в больнице: это две женщины и мужчина", - приводит РИА Новости слова своего источника в полиции.

Как сообщалось ранее, накануне вечером сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. напал с ножом на трех граждан России. Все трое были ранены.

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