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Нападение на россиян в Стамбуле попало на видео

18:06
  • понедельник
  • 25 января 2021

Подозреваемый в атаке задержан

Трое граждан России пострадали в результате нападения в Стамбуле. Момент атаки попал в объектив камеры видеонаблюдения. 

На кадрах видно, как мужчина подбегает сзади к трём девушкам и наносит им несколько ударов ножом. По предварительной информации, незадолго до этого он требовал у туристов деньги, передает "ТВ Центр".

Пострадавшие доставлены в больницу. Их жизням ничего не угрожает. Нападавший задержан. Это местный сборщик мусора. Есть данные, что у мужчины более 30 судимостей и проблемы с психикой.

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