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Захарова: готовится протест США из-за блокировки российских аккаунтов в соцсетях

17:51
  • понедельник
  • 25 января 2021

Отмечается также массовое распространение фейков

Блокировка российских официальных аккаунтов в американских соцсетях приобрела массовый характер. Кроме того, распространяются фейки о несанкционированных акциях. В связи с этим США будет направлена нота протеста, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова указала на игнорирование Штатами норм конкуренции

"Причем это не единичные случаи, это массовое распространение фейков наряду с блокированием аккаунтов, страниц и материалов российских, в том числе официальных, лиц", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее стало известно, что Россия заявила США решительный протест в связи с публикациями американского посольства о протестных акциях, прошедших в минувшую субботу в российских городах. Как сообщила Захарова, замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил послу США Джону Салливану, что российская сторона рассматривает материалы в соцсетях посольства, а также заявления Госдепартамента США как прямое вмешательство во внутренние дела России.

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