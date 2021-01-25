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Сотню туристов в Красной Поляне эвакуировали с канатной дороги (видео)

18:21
  • понедельник
  • 25 января 2021

Спасатели работали более двух часов

Остановка канатной дороги в Красной Поляне вынудила руководство принять решение об эвакуации. На высоте застряли около 100 человек.

"Возникла ошибка. Примерно около двух часов назад… Было решение эвакуировать людей, которые находятся на подъемнике. Эвакуация еще продолжается. Всего там находилось около 100 человек", — сообщили в пресс-службе курорта Роза Хутор.

Работу спасателей запечатлели на видео. Ролик появился в соцсетях вечером 25 января, передает РИА Новости.

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