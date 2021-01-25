Три десятка участников незаконных акций арестовали суды Москвы

Более 60 оштрафованы

Участие в незаконных акциях, которые прошли в столице 23 января, закончилось административным арестом для 30 человек. Решения вынесли столичные суды.

"Московские суды вынесли 30 решений о назначении административных арестов и 64 решения о назначении административных штрафов гражданам, совершившим административные правонарушения в ходе публичного мероприятия в центре столицы 23 января", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

В пресс-службе добавили, что всего в суды поступило 448 административных дела. Шестеро обвиняемых были признаны виновными в неповиновении законному требованию сотрудника полиции и арестованы.

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